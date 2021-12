Wemding

12:30 Uhr

Karmelitinnen in Wemding planen Kirchweihfest für 2022

Der Eingang zum Kloster der Karmelitinnen in Wemding. 2022 feiert das Kloster 350-jähriges Bestehen.

Plus Abseits der Öffentlichkeit findet das Klosterleben der Karmelitinnen in Wemding statt. Doch hinter den Mauern wurde gebaut. 2022 steht ein Jubiläum an.

Das Karmelitinnenkloster in Wemding ist der Außenwelt verschlossen, dennoch tut sich derzeit einiges hinter den Mauern der Glaubensgemeinschaft. Bauprojekte wurden verwirklicht und bereits jetzt laufen Planungen für ein anstehendes Jubiläum im kommenden Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen