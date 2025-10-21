Keine Angst vor dem Feuerlöscher

Die Versicherungskammer Bayern und der Landesfeuerwehrverband Bayern setzen nicht nur auf schnelle Hilfe im Ernstfall, sondern legen auch großen Wert auf präventive Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes. Ein wichtiger Bestandteil dieser Prävention ist die Ausbildung im vorbeugenden Brandschutz. Hierfür existiert seit über 20 Jahren das Info-Mobil Handfeuerlöscher, das ganzjährig durch Bayern tourt. Dieses machte im Oktober 2025 auch Halt bei der Feuerwehr Wemding. In diesem Rahmen wurden auch die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Jahrgangsstufen der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding von der örtlichen Feuerwehr zu der Aktion „Richtig Feuer löschen“ eingeladen. Klassenweise wurde durch den Trainer Stefan Kießling in einem theoretischen Unterricht Wissen über das Absetzen von Notrufen und Brandgefahren im Alltag vermittelt. Darüber hinaus informierte er die Schülerinnen und Schüler über Brandklassen, verschiedene Löschmittel und die Arten sowie Funktionsweisen von Feuerlöschern. Im Anschluss konnten die Teilnehmer in Kleingruppen in einem praktischen Teil den gerade erlernten Umgang mit einem Handfeuerlöscher an einem echten Entstehungsbrand ausprobieren.

Zum Ende der Schulung führte Kießling noch einen Fettbrand vor, der jederzeit auch im privaten Umfeld auftreten könnte. Eindrucksvoll konnten hier die Auswirkungen einer falschen Brandbekämpfung demonstriert werden. Durch die gezielte Ausbildung im vorbeugenden Brandschutz können nicht nur Brände verhindert werden, sondern auch die Schäden im Ernstfall minimiert werden. Gut geschulte Bürger wissen, wie sie sich im Brandfall verhalten müssen und können schnell und gezielt reagieren. Die Leonhart-Fuchs-Mittelschule bedankt sich im Namen aller Teilnehmer bei der Freiwilligen Feuerwehr Wemding, der Versicherungskammer Bayern, dem LFV Bayern und dem Trainer Stefan Kießling für das Trainingsangebot und die lehrreichen drei Tage.

