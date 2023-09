Kette reißt - Radler stürzt und muss ins Krankenhaus

Ein 70-Jähriger kam beim Fahrradfahren zu Fall. Der Unfall passierte in Wemding.

Am Sonntag stürzte ein 70-jähriger Fahrradfahrer in Wemding und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 17.33 Uhr in der Zechstraße. Beim Schalten riss die Kette des Rads und der Senior kam zu Fall. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. (AZ)