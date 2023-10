Kind stürzt vom Fahrrad und zieht sich Verletzungen zu

Die Polizei schließt Fremdbeteiligung aus. Das Kind war auf dem Weg zur Schule.

Ein zehnjähriger Schüler hatte am Dienstag auf dem Weg zum Unterricht einen Fahrradunfall. Laut Polizei passierte das Unglück gegen 7.40 Uhr auf der Monheimer Straße in Wemding. Der Bub stürzte nach links zu Boden. Eine Fremdbeteiligung kann den polizeilichen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden. Das Kind verletzte sich leicht am Knie. (AZ)