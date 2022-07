Wemding

vor 31 Min.

Kleine Schritte sollen zu ebenem Pflaster in Wemdinger Altstadt führen

An dieser Stelle am Marktplatz am Beginn der Wallfahrtstraße in Wemding soll ein eben geplasterter Übergang geschaffen werden.

Plus Die Gehwege im historischen Zentrum von Wemding sollen barrierefreier werden. Nun packt die Stadt einen weiteren Abschnitt an.

Von Wolfgang Widemann

Eigentlich wollte der Wemdinger Stadtrat in der Altstadt in einer Straße nach der anderen die Gehwege neu pflastern und damit vor allem für Menschen, die körperlich nicht so fit sind, barrierefreier gestalten. Diese einigermaßen zügige Vorgehensweise ist durch die zwischenzeitlich stark gestiegenen Kosten ausgebremst. Die Kommune bei diesem Thema nun wenigstens in kleinen Schritten vorankommen. In den kommenden Wochen soll im Bereich um ein Gebäude am Fischkasten gesägte, also ebene Steine verlegt werden.

