Kleintransporter: Fahrer ohne Führerschein

Die Polizei hat in Wemding den Fahrer eines Kleintransporters bei einer illegalen Spritztour erwischt. Dies passierte am Sonntagabend. Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 39-Jährigen in der Wolfgangstraße. Der Mann gab sofort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Den Transporter steuerte er ohne Wissen des Eigentümers. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und zeigte den 39-Jährigen an. (AZ)