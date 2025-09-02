Zweieinhalb intensive Tage des Nachdenkens über Tod, Sterben, Würde und Transformation in östlichen und westlichen Kulturen erlebten die Teilnehmenden an der „Sommerakademie“ im KunstMuseum Donau-Ries (Wemding) und auf Schloss Spielberg (Gnotzheim). Und dazu eine wunderbare menschliche Gemeinschaft jenseits von Titeln und Hierarchien. Dass diese Veranstaltung zu einer festen Tradition werde – das wünschte sich der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele, welcher der Eröffnung mit großem Wohlwollen und Wertschätzung beiwohnte. Ebenso der zweite Bürgermeister der Stadt Wemding Johann Roßkopf und der Kulturreferent sowie Volkshochschuleiter Josef Barta: Die Sommerakademie, zu der Referenten aus ganz Deutschland und darüber hinaus anreisen, sei eine Ehre für die Stadt Wemding und ein neuer wesentlicher Faktor der Bildungsarbeit und Beitrag zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins. Hochkarätige Vorträge, Kunstführungen (zum Teil auf Schloss Spielberg), eine philosophische Verkostung, ein „ästhetischer“ Spaziergang im Grünen, eine literarische Lesung, eine Yogastunde – das Programm sprach Geist, Körper und alle Sinne an. Immer bestand die Möglichkeit zu Austausch und Diskussion, und in den zahlreichen kulinarischen Pausen konnte man mit Professoren und Fachleuten auf ganz persönlicher Ebene ins Gespräch kommen. Und am zweiten Abend zu späterer Stunde packte einer der Sinologie-Professoren seine Gitarre aus und sang mit allen „Knocking on heavens door“ und andere Bob-Dylan-Songs… Die Veranstalter, die „Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen“ und die „Freunde des KunstMuseums DonauRies“ haben bereits mit den Planungen für 2026 begonnen. Voraussichtlich Mitte August soll sich dann alles rund um das Thema Kleidung als Ausdrucksmittel in verschiedenen Kulturen, Religionen und Gesellschaften drehen.

