Köche feiern ihre Freisprechung

Die diesjährige Abschlussklasse der auszubildenden Köchinnen und Köche hat ihre Freisprechung im Gasthaus zur Wallfahrt in Wemding gefeiert.

Im Gasthaus zur Wallfahrt in Wemding haben die auszubildenden Köchinnen und Köche der Landkreise Donau-Ries und Dillingen ihre Freisprechung gefeiert. Die Feier wird im jährlichen Wechsel in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen ausgetragen und wird von den dortigen BHG Kreisstellen und dem Club der Köche Donau-Ries organisiert. Neben den Absolventinnen und Absolventen, Eltern und Ausbildern waren auch Ehrengäste aus Verbänden, Politik und Wirtschaft den Freizusprechenden anwesend.

Josef Meyer, Vorsitzender des Clubs der Köche Donau-Ries, eröffnete die Feierstunde. Untermalt wurde das Fest von den Reimlinger Bläsern. Auch der Kreisvorsitzende des BHG Dillingen Josef Stark sprach seine Glückwünsche an die Freizusprechenden aus. Die Festrede richtete der BHG-Vorsitzende vom Kreis Donau-Ries, Sepp Meyer, an die Anwesenden, stellvertretend für die Stadt Wemding gratulierte Zweiter Bürgermeister Hans Roßkopf.

Ehrengäste loben bei Freisprechungsfeier in Wemding den Beruf des Kochs

Die stellvertretende Landrätin Claudia Marb und der Regionalgeschäftsführer der IHK Nordschwaben, Matthias Hausmann, betonten in ihren Reden die Bedeutung des Berufs von Koch und Köchin. Jochen Deiring, Bezirksgeschäftsführer des BHG Schwaben, wies auf die Wichtigkeit eines gastronomischen Berufsabschlusses hin und bedauerte, dass der Fachkräftemangel auch in der Gastronomie ein Problem sei, während Uli Großmann, Ehrenvorsitzender vom Club der Köche Donau-Ries und Vorstandsmitglied der Köche Bayern, die geleistete Öffentlichkeitsarbeit für den Kochberuf zum Thema machte, welche bei zahlreichen überregionalen Kochwettbewerben in Zusammenarbeit mit der Donauwörther Berufsschule bestens gepflegt werde. Und Oberstudienrätin Nadine Bach von der Donauwörther Berufsschule ließ in ihrer launischen Rede drei Jahre Revue passieren, in denen sie für die Schülerinnen und Schüler zuständig war.

Nach den Reden der Ehrengäste erfolgte die Übergabe der Zertifikate durch die IHK Nordschwaben. Lucas Winter erhielt die Auszeichnung als bester Auszubildender der diesjährigen Prüfung. Er legte die Kochlehre im Hotel Gasthof Straussen in Harburg ab. (AZ)