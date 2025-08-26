Anlässlich des Wemdinger Ferienprogramms ging es bei hochsommerlichen Temperaturen für insgesamt 30 Personen, Kinder und Jugendliche zusammen mit den Erwachsenen Begleitpersonen, der „Theaterfreunde Wemding“ in den Wemdinger Wald für eine Kräuterwanderung unter der Leitung von Gabi Drabek. Voller Tatendrang ging es für die Gruppe durch die Wemdinger Wälder und Wiesen und erkundete hierbei die heimische Pflanzenwelt. Drabek erklärte den neugierigen Teilnehmern was essbar ist, was eventuell Heilwirkung oder sogar sagenumwoben ist. Im Anschluss der Wanderung wurden aus den gesammelten Kräutern gemeinsam kleine Snacks und Getränke zubereitet, die gemeinsam verzehrt wurden.

