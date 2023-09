Wemding

Kuriose Verfolgungsjagd: Schwein flüchtet in Wemding vor dem Metzger

In Wemding versucht ein Schwein, seinem Schicksal in der Metzgerei zu entkommen.

Plus In Wemding ereignet sich am Montagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd quer durch die Stadt.

Plötzlich rennt es los: Ein Schwein nutzt die Gunst der Stunde und die Lücke an einem Hänger und flüchtet vor den Mitarbeitern der Metzgerei Hagenberger. Zu viert müssen sie hinter dem Tier herrennen, das einmal quer durch Wemding läuft.

Felix Hagenberger ist einer der vier Männer, die am Montagvormittag dem Schwein hinterherjagen. "So viele Nachrichten habe ich mein ganzes Leben noch nicht bekommen wie an diesem Morgen", sagt der Juniorchef der Metzgerei. Im Nachhinein kann er über den kleinen Ausflug lachen.

