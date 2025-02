Lebenshilfe Donau-Ries freut sich über erfolgreiche Kooperation mit dem Musikverein Fremdingen

Die Lebenshilfe Donau-Ries ist stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Musikverein Fremdingen, die bereits im Jahr 2021 ihren Anfang nahm. Im Rahmen eines innovativen und nachhaltigen Projekts wurde von den Betreuten Mitarbeitenden in aufwendiger Handarbeit aus alten Werbebannern des BLASIUS-Festivals eine Serie von Shopper-Taschen gefertigt. Die erste Auflage von über 80 Taschen fand schnell einen Käuferkreis, und der Erlös wurde als Sachspende in Form von sieben hochwertigen Tablets an den Berufsbildungsbereich (BBB) der Lebenshilfe Donau-Ries überreicht. Diese großzügige Spende hat es den Betreuten Menschen ermöglicht, ihre berufliche und soziale Integration weiter zu fördern. Bereits Ende letzten Jahres, drei Jahre nach Start des Projekts, wurde die 152. und damit vorerst letzte Shopper-Tasche verkauft. Der Erlös dieser letzten Taschen kommt einer weiteren wichtigen Investition zugute: Eine Spende in Höhe von nochmals 1200 Euro wird in Tools für unterstützte Kommunikation fließen, wie zum Beispiel Talker-Geräte. Diese Geräte ermöglichen es den Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Wünsche und Bedürfnisse verbal auszudrücken, ihre Anliegen klar und verständlich zu äußern. So können die betreuten Personen noch besser gefördert und unterstützt werden. „Wir sind dem Musikverein Fremdingen zu großem Dank verpflichtet. Durch ihre kontinuierliche Unterstützung konnte dieses außergewöhnliche Projekt nicht nur nachhaltige Materialien wiederverwenden, sondern auch einen direkten Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Beeinträchtigungen leisten“, betont Christian Richter, Leiter des Berufsbildungsbereichs innerhalb der Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Ries.

