Lichterprozession in Wemding: Menschen beten für den Frieden

Bei der Lichterprozession in Wemding ziehen zahlreiche Menschen durch die Altstadt. Auch die Bläsergruppe der Musikkapelle Fünfstetten spielt auf.

Am Abend des Festtages Heilige Drei Könige, 6. Januar, veranstaltete die Pfarrei St. Emmeram eine Lichterprozession durch die Wemdinger Altstadt. Sie stand unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein". Mit dieser Lichterprozession sollte das Licht der Heiligen Nacht in die Welt hinausgetragen und Jesus, der Heiland der Welt, um seinen Segen gebeten werden. Angesichts des Krieges in der Ukraine, in Israel und in anderen Gebieten wurde um Frieden in der Welt gebetet.

Auf den Marktplatz vor der Mariensäule spielte eine Bläsergruppe der Musikkapelle Fünfstetten zu Beginn das Lied „ Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, während Sternsingergruppen, angeführt vom großen Symbolstern der Sternsingeraktion, zusammen mit dem kirchlichen Dienst einzogen. Nach dem gesungenen „Engel des Herrn“ und einem Gebet von Stadtpfarrer Gebert setzte sich die Lichterprozession, an der auch mehrere Vereine mit Fahnen teilnahmen, in Bewegung. Diakon Thomas Rieger und Vikar Rainer Herteis trugen abwechselnd das Allerheiligste in der Monstranz unter einem Traghimmel.

Eine Station der Wemdinger Lichterprozession war das Kreisseniorenheim

Im Wechsel sang Stadtpfarrer Wolfgang Gebert Litaneien vor und Roland Hoinle betete in Rosengrenzgesetzen um Frieden in der Welt. In einer Station im Kreisseniorenheim trugen die Sternsinger ihren Segenswunsch vor und Rainer Herteis segnete die zahlreich anwesenden Bewohner und Pflegekräfte.

Dannging es zurück zum Marktplatz. Abschließend dankte Stadtpfarrer Gebert den Mitgliedern der Kolpingsfamilie für das Tragen des Himmels, den vielen Helfern, den Bläsern aus Fünfstetten sowie der Feuerwehr für das sichere Geleit. Nach dem feierlichen Schlusssegen und dem Lied „Stille Nacht“ endete eine äußerst eindrucksvolle Feier.