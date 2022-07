Mann in Wemding fällt auf Computerbetrüger herein

Ein Wemdinger ermöglicht einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter mehrere Geldtransaktionen. Am Ende warnt die Hausbank das Opfer.

Mit einer altbekannten Masche haben Betrüger per Computer einen Mann in Wemding hereingelegt und sich 1200 Euro ergaunert. Dies berichtet die Polizei. Das Opfer saß am Donnerstag an seinem PC, als auf dem Bildschirm ein sogenanntes Pop-up-Fenster mit der Meldung "Ihr Computer ist infiziert" aufging. Der 52-Jährige sollte zur angeblichen Behebung des Problems eine angezeigte Telefonnummer anrufen, was der Wemdinger auch tat.

In der Folge nannte er einem falschen Microsoft-Mitarbeiter insgesamt fünf TAN-Nummern und bestätigte Bank-Transaktionen von seinem Konto in einer deutlich vierstelligen Höhe. Das örtliche Kreditinstitut des Geschädigten meldete sich daraufhin bei diesem und klärte ihn über den augenscheinlichen Betrug auf. Drei der Zahlungen konnten von der Bank noch gestoppt werden, die vierte nicht. (AZ)