Mann prallt bei Amerbach gegen wendenden Anhänger

Ein Autofahrer erkannte einen auf der Straße wendenden Anhänger nicht und rauschte voll hinein.

Ein ortsunkundiger 58-Jähriger war am Montagabend gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Staatsstraße 2214 von Wemding nach Amerbach unterwegs. Vor Amerbach musste der Mann sein Gespann aufgrund einer Straßensperrung im Rahmen einer Baustelle wenden. Ein hinterhalb ankommende 84-jähriger Anwohner bemerkte derweil nicht, dass der Anhänger während des Wendens auf der Fahrbahn stand und prallte mit seinem Pkw in dessen linke Seite. Durch den heftigen Anprall drehte sich das Hängermaul in des Heck des Zugfahrzeugs. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Der unfallverursachende Senior wurde vor Ort angezeigt. (AZ)

