Mann übersieht Auto: Hoher Sachschaden

Ein Autofahrer hat bei Wemding die Vorfahrt nicht beachtet - es kommt zu einem Zusammenprall von zwei Autos. Dabei entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ansbach ist am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2214 von Amerbach kommend in Richtung Wemding gefahren, als er beim Abbiegen ein Auto übersehen hat. Laut Angaben der Polizei fuhr ein vorfahrtsberechtigter 79-jähriger Monheimer auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang, als es zu dem Zusammenstoß kam. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Beide Männer bleiben unverletzt. (AZ)

