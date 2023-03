Mann will Rechnung nicht bezahlen und droht mit Rockergang "Hells Angels"

Gegen den 34-Jährigen aus dem Bereich Wemding läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.

Ein 34-jähriger Mann aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Wemding war am Donnerstag über die eingegangene Rechnung einer selbstständigen Unternehmerin offenbar derart erbost, dass er dieser drohte. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann den fälligen Betrag nicht bezahlen und äußerte gegen 7.40 Uhr – so die Angaben der 53-jährigen Frau – unter anderem, dass er "mit den Hells Angels kommen" würde. Sie erstattete Anzeige wegen Bedrohung, woraufhin die Beamten der PI Donauwörth ein präventives Gespräch mit dem 34-Jährigen führten und ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg. (AZ)

