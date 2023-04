Wemding

12:10 Uhr

Marie Faaß aus Wemding unter Bayerns Besten

Plus Beim Wettbewerb "Jugend präsentiert" qualifiziert sich die Achtklässlerin der Anton-Jaumann-Realschule für das Bundesfinale.

Artikel anhören Shape

Mit ihrer Präsentation zum Thema "Wie wird Insulin biotechnologisch hergestellt?" bewies Marie Faaß aus der achten Klasse der Wemdinger Anton-Jaumann-Realschule ihr Präsentationskönnen beim Länderfinale von "Jugend präsentiert" und qualifizierte sich damit für das Bundesfinale. Der Präsentationswettbewerb kürt jährlich bundesweit die besten naturwissenschaftlich-mathematischen Präsentationen. Zudem gewinnt Marie die Teilnahme an der Präsentationsakademie, einem intensiven Präsentationstraining mit professionellen Rhetoriktrainerinnen und -trainern von der Forschungsstelle Präsentationskompetenz der Universität Tübingen.

Insgesamt ziehen aus Bayern 24 Schülerinnen und Schüler in das Bundesfinale ein, das Mitte September in Berlin stattfindet. Insgesamt hatten sich mehr als 8500 Schülerinnen und Schüler bundesweit und aus deutschen Auslandsschulen am diesjährigen Wettbewerb beteiligt, 420 Schülerinnen und Schüler hatten sich für ein Länderfinale qualifiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen