Wemding

12:00 Uhr

Martin Drexler: „Die Aufgabe des Bürgermeisters ist meine Lebensaufgabe“

Plus Wemdings Rathauschef Martin Drexler berichtet von großen Projekten, wichtigen Zukunftsaufgaben und verrät, warum er den Alltag der Menschen verschönern will.

Wemding

Was wurde in Wemding in den ersten drei Jahren dieser Wahlperiode erreicht und vorangebracht?



Martin Drexler: Wemding absolviert aktuell wahre Mega-Projekte, wobei hier zunächst unser neues Feuerwehrhaus zu nennen ist, das nächstes Jahr fertiggestellt wird. Beim aktuell größten Vorhaben der Stadt befinden wir uns bisher im Zeit- und Kostenrahmen, heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Weitere Großprojekte sind die Heizzentralen für die Kindertagesstätte Sankt Marien, den Bauhof und das neue Feuerwehrhaus, ferner für die Stadthalle und die Schulen. Hier setzen wir voll auf Autarkie – nämlich auf Hackschnitzel aus den Wäldern der Stadt.

Sie bereiten die Stadt in vielerlei Weise auf die Zukunft vor. Können Sie Beispiele nennen?



Drexler: Trotz dieser großen Maßnahmen konnten wir weitere wichtige Zukunftsaufgaben angreifen, zum Beispiel die Verbesserung des Katastrophenschutzes, wie unter anderem die Beschaffung von Notstromaggregaten, mehr barrierefreies Pflaster in der Altstadt, wie zuletzt in der Nördlinger Straße, und Straßensanierungen wie derzeit in der Harburger Straße mit neuer Querungshilfe und in Amerbach in der Johann-Schwarz-Straße. Weitere Projekte sind Kanalbau und Schutzmaßnahmen bei Starkregenereignissen, wie etwa am Urnenfeld, St. Gundekar-Straße, die Umrüstung der LED-Beleuchtungen, neue Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr, ein neuer barrierefreier Zugang zum Bürgerbüro und dessen Umbau, die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Stadelmüllerweg West mit Neuansiedlungen und so weiter.

