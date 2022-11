Martinimarkt war der Auftakt in den Wemding-Adventskalender

Der traditionelle Martinimarkt lockte am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die historische Wemdinger Altstadt.

Der traditionelle Martinimarkt lockte am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die historische Wemdinger Altstadt. Rund um den Marktplatz hatten sich die Buden der Marktfieranten verteilt, zudem waren die örtlichen Fachgeschäfte geöffnet. Der Nachwuchs konnte sich über ein Kinderkarussell freuen, bei dem reger Andrang herrschte. Zum einjährigen Bestehen des Heimat-Gutscheins gab es durch den Gewerbeverband Wemding ein Gewinnspiel, bei dem insgesamt 20 Exemplare im Wert von je 25 Euro verlost wurden. Der Marktsonntag bedeutete zudem den Verkaufsstart für den neuen Wemding-Adventskalender, der mit fair gehandelter Schokolade gefüllt ist. Der Kalender ist auch weiterhin in der Tourist-Information erhältlich. (AZ)