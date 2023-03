Mehr Gäste, aber auch Sorgen um die Gastronomie in Wemding

Plus Die Tourismus-Bilanz der Stadt Wemding für 2022 fällt recht positiv aus. Die Ratsmitglieder sehen aber auch Herausforderungen.

Seit die Corona-Einschränkungen weitgehend weggefallen sind, haben wieder mehr Gäste den Weg nach Wemding gefunden. Knapp 36.000 Übernachtungen registrierte die Stadt im vorigen Jahr. Damit waren die Mitglieder des Stadtrats bei der Präsentation der Tourismus-Bilanz für 2022 doch recht zufrieden. Allerdings stehe die Kommune in diesem Bereich vor "großen Herausforderungen", mahnte Bürgermeister Martin Drexler. Gewisse Sorgen macht den Kommunalpolitikern die Gastronomie in der Fuchsien- und Wallfahrtsstadt.