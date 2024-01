Wemding

vor 33 Min.

Mehr Service für die Bürger der VG Wemding

In Wemding wird der Bürgerservice-Bereich im VG-Gebäude modernisiert. Das Bild zeigt VG-Vorsitzenden Martin Drexler und Geschäftsleiterin Rosalinde Meyer in den Räumen.

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Wemding modernisiert das Bürgerbüro und andere Bereiche. Die sind bald auch barrierefrei zugänglich.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Wer in diesen Tagen das VG-Gebäude im Zentrum von Wemding betritt, steht gleichsam in einer Baustelle. Ein Maler streicht die Wände, vieles ist mit Plastikfolie verhüllt. Dennoch fällt Besucherinnen und Besuchern im Foyer gleich ein ungewöhnlich großer Bildschirm auf, der bereits in Betrieb ist. Auf ihm wird nicht nur eine Übersicht über die Aufgabengebiete der Verwaltung gezeigt. Gleichzeitig erscheinen Veranstaltungshinweise. Es ist ein erstes Zeichen dafür, dass die Verwaltungsgemeinschaft (VG) ihren Bürgerservice verbessern will.

Dazu werden nach Auskunft des VG-Vorsitzenden Martin Drexler und der Geschäftsleiterin Rosalinde Meyer die Bereiche modernisiert, die im Erdgeschoss untergebracht sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro, aus dem Ordnungs-, Standes- und Rentenamt sind während der Arbeiten provisorisch auf andere Räume in den oberen Stockwerken verteilt. Dieser Zustand werde wohl noch eine weitere Woche andauern, so Drexler.

