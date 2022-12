Wemding

06:00 Uhr

Umstrittenes Projekt: Mehrfamilienhaus in Wemdinger Wohngebiet nicht zulässig

Auf diesem Grundstück im Buchenweg in Wemding will eine Firma ein Mehrfamilienhaus errichten. Der Bebauungsplan lässt ein solches dort aber nicht zu.

Plus Eine Firma will am Buchenweg in Wemding einen größeren Komplex bauen. Das sorgt für Gesprächsstoff. So stehen die Stadträte dazu.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ein Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus am westlichen Ortsrand sorgt in Wemding für Gesprächsstoff – und hat nun den Stadtrat beschäftigt. Der lehnte das Vorhaben ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen