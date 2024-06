Mehrfamilienhaus stößt bei Nachbarn auf Widerstand

In Wemding wollen Investoren ein Mehrfamilienhaus bauen. Stadträte beschäftigen sich mit dem Projekt.

Eine Bauherrengemeinschaft will in Wemding ein Mehrfamilienhaus errichten. Das Projekt stößt in der Nachbarschaft auf Widerstand. Nun beschäftigte sich damit der Grundstücks-, Bau und Werksausschuss des Stadtrats.

Die mit dem Bauantrag eingereichten Pläne sehen im Tulpenweg ein Gebäude mit sechs Wohnungen, einem Carport und einem Nebengebäude vor. Die Nachbarn, die ebenso wie ein Vertreter der Investoren in der Sitzung anwesend waren, verweigerten dem Vorhaben ihre Unterschriften.

Stadträte verweigern dem Bauantrag in Wemding ihr Einvernehmen

Bürgermeister Martin Drexler regte an, Bauherren und Nachbarn sollten sich an einen Tisch setzen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Stadträte lehnten ihr Einvernehmen für den Bauantrag ab. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen. (wwi)