Wemding

18:00 Uhr

Für diese Projekte erhält die Feuerwehr in Wemding mehrere Millionen Euro

Hier kommt die Feuerwehr: Auf diesem Grundstück südlich der Altstadt wird in Wemding das neue Feuerwehrhaus gebaut. In diesem Jahr soll der Rohbau entstehen.

Plus Die Stadt Wemding will in diesem Jahr viel Geld ausgeben. Der Großteil davon kommt der Feuerwehr und der Altstadt zugute. Die Kehrseite: Die Schulden steigen.

Von Wolfgang Widemann

Die Rahmenbedingungen sind denkbar ungünstig. Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg in Europa und steigende Inflation – wie kann eine Kommune wie Wemding in diesen Zeiten überhaupt verlässlich planen und agieren? Diese Frage stellte Bürgermeister Martin Drexler im Stadtrat. Der hatte über den Haushalt für 2022 zu entscheiden, also die Investitionen, welche die Stadt anpackt. Die Projekte, die anstehen und mit 16:1 Stimmen auf den Weg gebracht wurden, sind gewaltig. Es geht um Millionensummen. Drexler präsentierte sogleich seine Antwort auf die schwierige Situation: Wichtige Zukunftsinvestitionen vorantreiben und Prioritäten setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen