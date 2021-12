Mit 90 "Sachen" in der Stadt unterwegs

Die Verkehrspolizei hat in Wemding "geblitzt": Dabei ging den Beamten ein Autofahrer ins Netz, der innerorts fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Montag von 8.15 Uhr bis 12.50 Uhr in der Monheimer Straße in Wemding eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Zeitraum durchfuhren 1.030 Kraftfahrzeuge die Lichtschranke des Messgerätes; 512 in Fahrtrichtung Monheim und 518 in Fahrtrichtung Stadtmitte. Mehr als fünf Prozent davon lagen den Beamten zufolge allerdings erheblich über den dort innerorts erlaubten 50 Stundenkilometer und mussten „geblitzt“ werden: 32 mit einem in den nächsten Tagen folgenden Verwarngeldangebot und 21 mit einer Anzeige samt Punkteeintrag im Flensburger Fahreignungsregister.

Trauriger Höchstwert war ein Autofahrer in Richtung Norden mit gemessenen 88 km/h, der damit in der Ortschaft fast 40 schneller als erlaubt unterwegs war. Diesen erwarten nun ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von einem Monat. Erfreulich war hingegen eine Ahndungsquote in Richtung Stadtmitte von nur zwei Prozent. Hier lag die „Spitzengeschwindigkeit“ bei 73 km/h, so die Gesetzeshüter.