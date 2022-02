Wemding

vor 54 Min.

Möbelhaus Karmann in Wemding richtet sich neu ein

So soll der Neubau aussehen, den die Firma Karmann in diesem Jahr in Wemding verwirklichen will. Auf dem Bild handelt es sich um eine Teilansicht.

Plus Der Möbelhändler mit Sitz in Wemding und Filialen in Rain und Weißenburg steht vor Millionen-Investitionen. Das Internet-Geschäft spielt dabei eine große Rolle.

Von Wolfgang Widemann

In der Möbelhaus-Branche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten viel verändert. Viele Familienbetriebe schlossen, dafür schossen im Umfeld von Großstädten riesige Wohnwelten wie Pilze aus dem Boden. "Industrie" nennt Jürgen Karmann die sogenannten Möbelriesen. Sich selbst bezeichnet Karmann als Vertreter des Mittelstands. Er betreibt das im Donau-Ries-Kreis einzig noch verbliebene klassische Möbelhaus mit "Vollsortiment". Nun will Karmann das Unternehmen mit Stammsitz in Wemding und Filialen in Rain und Weißenburg fit für die Zukunft und die nächste Generation machen. Es stehen Millioneninvestitionen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen