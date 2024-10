Zeitgleiche Wildunfälle führen zu hohem Sachschaden

Die Zahl der Wildunfälle im Landkreis nimmt wieder zu. So kollidierten in Wemding und Monheim am Donnerstagabend fast zeitgleich zwei PKW mit querenden Wildtieren. Um 22.20 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto auf der Landstraße von Wittesheim nach Monheim. Dabei prallte sie mit einem Reh zusammen, das von links auf die Fahrbahn sprang.

Nur zehn Minuten später war eine 28-jährige Frau gerade auf der Staatsstraße 2213 zwischen Fessenheim und Wemding unterwegs. Sie stieß frontal mit einem Reh zusammen, bei dem ihre Autofront stark beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Die Frauen blieben unverletzt. (AZ)