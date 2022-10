Monheimer fährt unter Drogen und hat Crystal Meth im Auto

Die Polizei kontrolliert einen 39-Jährigen in Wemding und stellt bei dem Mann drogentypische Anzeichen fest. Das war aber nicht sein einziges Vergehen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Wemding haben Polizisten einen Autofahrer erwischt, der keinen Führerschein hat und unter Drogeneinfluss gefahren war. Die Beamten kontrollierten den 39-jährigen Monheimer gegen 21 Uhr im Polsinger Weg, wobei der Mann aber keinen Führerschein vorzeigen konnte. Bei einer näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass ihm bereits im Jahr 2020 in Baden-Württemberg die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Wagens ein Tütchen mit etwa ein Gramm Crystal Meth. Weiterfahren durfte der Monheimer nicht, die Polizisten nahmen ihm den Autoschlüssel ab.

Da der 39-Jährige gerötete Augen hatte und seine Pupillenreaktion verlangsamt war, veranlassten die Beamten einen Drogentest auf der Dienststelle. Dieser fiel gleich bei mehreren Substanzen positiv aus: Sowohl THC als auch Amphetamin und Methamphetamin konnten nachgewiesen werden, heißt es von den Gesetzeshütern. Auch eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Monheimer räumte schließlich ein, zuvor Drogen konsumiert zu haben.

In der Wohnung findet die Polizei keine weiteren Drogen

Polizisten durchsuchten die Wohnung des Mannes auf weitere Drogen, fanden jedoch nichts. Nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige von der Dienststelle wieder entlassen. Der Monheimer wurde nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. (AZ)

