Musikalische Brücken zwischen Kontinenten

Das KunstMuseum Donau-Ries stand im Rahmen der Interkulturellen Woche ganz im Zeichen der Interkulturalität. Unter dem Motto „Ich bin, weil wir sind“ lud der Verein der Freunde des KunstMuseums Donau-Ries zu einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Rhythmus, Impulsen und persönlichen Begegnungen ein. Bereits am Vormittag erarbeiteten rund 25 Teilnehmende in einem Percussion-Workshop mit dem senegalesischen Musiker Ibou Kalaama energiegeladene Rhythmen, die sich mit Gesang verbanden. Diese Klangvielfalt wurde am Nachmittag im Eröffnungsstück des Konzerts mitreißend präsentiert – ein lebendiger Beweis für die verbindende Kraft gemeinsamer Musik. Am Nachmittag eröffnete Landrat Stefan Rößle, Schirmherr des Interkulturellen Tages und Leiter der Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“, das Programm. Er betonte die Bedeutung von Bildung, interkulturellem Austausch und gesellschaftlichem Engagement als Grundlage für ein respektvolles Miteinander und eine friedliche Gemeinschaft. Darauf aufbauend folgte ein bewegender Impulsvortrag von Helke Fussell, Leiterin des Vereins Vision Yamalé, die anhand persönlicher Lebenswege westafrikanischer Migranten, die der Verein begleitet, die Lebensphilosophie Ubuntu veranschaulichte: eine Haltung, die auf gegenseitigem Respekt, Anerkennung und der Achtung der Menschenwürde beruht. Musikalischer Höhepunkt des Tages war das Konzert, in dem Ibou Kalaama gemeinsam mit dem Rosenheimer Pianisten Stefan Weißleder das Publikum auf eine eindrucksvolle Klangreise mitnahm. Mit seiner einzigartigen Stimme und den charakteristischen westafrikanischen Percussion-Klängen auf der Kalebasse zog Ibou Kalaama das Publikum in den Bann seiner einfühlsamen Rhythmen und Melodien. Zusammen mit den mitreißenden Klavierklängen von Stefan Weißleder entstand ein faszinierender musikalischer Brückenschlag zwischen Kontinenten – ein Erlebnis, das die Gäste im KunstMuseum gleichsam „hinaus in die Welt“ trug.

