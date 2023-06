Mutmaßliches Duo stiehlt Waren aus Discountermarkt

Eine Frau stiehlt Waren aus einem Discountermarkt in Wemding. Die Polizei setzt die Frau sowie eine mögliche Komplizin fest.

Das Personal eines Discountermarktes hat eine Frau in Wemding beim Diebstahl erwischt. Laut Polizei beobachteten Mitarbeiter des Geschäfts in der Bahnhofstraße am Montag um 16.30 Uhr, wie die 20-Jährige zahlreiche Waren stahl. Eine verständigte Polizeistreife der Inspektion Donauwörth stellte vor dem Geschäft eine 29-Jährige in einem weißen Pkw fest. Augenscheinlich war sie die Fahrerin des Duos. In dem Auto befand sich weiteres Diebesgut in einem Gesamtwert von knapp 320 Euro. Beide Frauen erhielten eine Anzeige. (AZ)

