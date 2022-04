Nach Bremsversuch im Rettungshubschrauber

Ein Kradfahrer wollte in Wemding nur die Bremsen testen – das Vorhaben endete im Retteungshubschrauber.

Ein 23-jähriger Kradfahrer ist am Samstag gegen 12.50 Uhr mit seinem Fahrzeug in der St.-Gundekar-Straße und verletzte sich dabei laut Polizei "mittelschwer". Der Fahrzeughalter wollte offensichtlich sein Kraftrad für die kommende Sommersaison herrichten. Bei einem Bremstest kam dieser aus unerklärlichen Gründen ohne jegliche Fremdbeteiligung zu Sturz. Der junge Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Augsburg geflogen. Am Krad entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. (AZ)

