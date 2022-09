Nach der dritten Folge ist es vorbei: Aus für Wemdingerin bei "Die Küchenschlacht"

Plus "Die Küchenschlacht" im ZDF ist für die Wemdingerin Sabrina Reichel zu Ende. Dabei konnte ihr Gericht Jurorin Meta Hiltebrand in vielen Punkten überzeugen.

Am dritten Tag hat es für die Wemdingerin Sabrina Reichel, Teilnehmerin der Kochshow "Die Küchenschlacht", nicht mehr gereicht. Zur Halbzeit der TV-Show musste sie sich der Konkurrenz geschlagen geben. Die Hobby-Köche starteten am Mittwoch unter dem Tagesmotto "Vegetarische Küche". Die 29-jährige Sabrina Reichel kreierte ein Artischocken-Risotto mit Minzöl, Parmesan- und Artischocken-Chip und einen Fenchel-Orangen-Salat.