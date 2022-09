Schlaganfall als Baby: Noah Berber lässt sich nicht unterkriegen

Der 21-Jährige aus Wemding erlitt nach seiner Geburt einen Schlaganfall und ist seitdem eingeschränkt. Jetzt ist er für den Motivationspreis nominiert.

Noah Berber aus Wemding macht keine halben Sachen. "Ich will nicht stehen bleiben im Leben", sagt er. "Wenn ich etwas erreicht habe, suche ich sofort die nächste Herausforderung." – Eine ungewöhnliche Einstellung für einen jungen Mann von 21 Jahren? In Noahs Fall vielleicht doch, denn er ist körperlich eingeschränkt, seit er bei der Geburt einen Schlaganfall erlitten hat. Eine halbseitige Lähmung rechts und Spastik schränken ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein und erschweren so manches im Alltag auf den ersten Blick. Noah aber sagt: "Es ist eine Menge möglich und noch viel mehr!" Für diese positive Lebenseinstellung könnte Noah jetzt ausgezeichnet werden. Wegen seines Vorbild-Charakters ist er für den "Motivationspreis 2022" der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nominiert.

"Mein Start ins Leben war eine totale Bruchlandung und hat Auswirkungen bis heute, aber ich kenne es nicht anders", erklärt Noah Berber. Erfrischend offen geht der 21-Jährige mit seinem schweren Schicksalsschlag um. "Ich bin froh, dass ich vom Schlaganfall nach meiner Geburt nichts mitbekommen habe", sagt er, "so musste ich nicht alles von Grund auf neu erlernen und mein Leben nicht komplett neu strukturieren."

In jahrelanger Übung hat sich Noah Tricks angeeignet, um im Alltag klarzukommen

Auch wenn er manche Dinge, die im Normalfall selbstverständlich sind, anders umsetzen muss, oder wenn sie etwas länger dauern als bei anderen, ist das für ihn in Ordnung. Der junge Mann hat früh gelernt, damit umzugehen und hat sich durch jahrelange Übung Tricks angeeignet. Seine Einschränkungen halten Noah jedenfalls nicht davon ab, ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Er sei "eine Kämpfernatur", betont er.

Und Noah hat es nie versäumt, Chancen, die sich ihm bieten, zu ergreifen. Sein Terminkalender ist nicht ohne Grund voll. An Aktivitäten im Privatleben wie im Beruf mangelt es ihm nicht. Er gestaltet seine Freizeit kunterbunt. Unter anderem engagiert er sich als Gruppenleiter in der Kolpingjugend, hat den Posten des Kinderfeuerwehrwarts inne und gestaltet die Gruppenstunden des Nachwuchses mit. Noah hat dort viele Freunde gefunden, die Feuerwehr ist für ihn "wie eine Familie". Ob Schläuche ausrollen, Gruppenführer bei der Koordination der Einsätze unterstützen oder gemeinsam Feuer löschen, Noah ist überall dabei und bringt sich immer mit seinem Wissen und Können bestmöglich mit ein – auch das gehört zu Noah Berbers Freizeit. Bei so viel Einsatz ist es kein Wunder, dass er von sich selbst sagt: "Ich bin ein Vereinsmensch."

Seit über elf Jahren fungiert Noah auch als Mitglied der Trommlergruppe der Stadtkapelle Wemding. Eine spezielle "Technik" habe er nicht entwickelt, erklärt er – "man muss aber dranbleiben und viel üben. Mit der Zeit entwickelt man einige Tricks mit einer Hand zu spielen." Sein Trommelgruppenleiter Thomas Walter schreibt in der Nominierung: "Noah ist ein genial positives Phänomen und ich ziehe absolut meinen Hut vor dieser Lebensleistung."

Stolz ist Noah darauf, seine Berufsausbildung abgeschlossen zu haben – er ist Verwaltungsfachangestellter im Landratsamt – und die Hürden gemeistert zu haben, die er beim Führerschein zu überwinden hatte. "Ich will mich auch weiterbilden, hab mich jetzt um ein Praktikum im Bundestag beworben im Rahmen der Jugendpolitischen Praxiswoche."

Noah will motivieren: "Steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern habt Spaß am Leben!"

Seine optimistische Grundhaltung und die Erfahrung, dass es ihm gelingt, Fesseln zu sprengen, geben ihm die nötige Antriebskraft. Auch die Unterstützung seiner Familie – er lebt mit Vater, Mutter und Bruder im Elternhaus. "Natürlich kann es auch mal den einen oder anderen schwierigeren Moment geben", räumt er ein, "aber die gehen auch wieder vorüber." Wichtig ist es ihm, aus seinem Schicksal heraus und dem Umgang damit, andere zu motivieren. "Steckt nicht den Kopf in den Sand, vergrabt euch nicht in euren Zimmern, sondern geht raus und habt Spaß am Leben", ist die Botschaft, die Noah ausstrahlt.

Spaß am Leben – den zu haben, dafür hat Noah Berber noch etliche Ideen im Hinterkopf. Unter anderem schwebt ihm der Tauchschein vor, der Gruppenführerlehrgang bei der Feuerwehr oder die Weiterbildung zum Verwaltungswirt. "Mir ist klar, die Ziele sind noch weit entfernt, aber ich bin auf dem besten Weg", erzählt er. Wer Noah kennt, der weiß: Was er sich vornimmt, setzt er auch um. "Wenn Plan A nicht funktioniert, habe ich immer noch einen Plan B und manchmal auch Plan C in der Tasche", erklärt er.

Bei so viel Engagement verwundert es nicht, dass Noah für den Motivationspreis 2022 nominiert wurde. Alle zwei Jahre zeichnet die Gütersloher Stiftung Betroffene, Ehrenamtliche und Fachleute aus, die sich in besonderem Maße für das Thema Schlaganfall einsetzen. Die Preisverleihung findet am 21. Oktober statt. (wüb/AZ)

Info: Mehr dazu unter www.motivationspreis.de.