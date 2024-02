Wemding

20:40 Uhr

Narrenmesse der Wemdosia: Der reimende Pfarrer in der Kirchenbütt

Plus In St. Emmeram fand wieder die Narrenmesse der Wemdosia statt. Aus diesem Anlass las Pfarrer Wolfgang Gebert seine Predigt in Versen vor. Welche Themen er dabei aufgriff.

Von Reinhold Seefried

Am Sonntag schallte wieder prächtig das „Laudato Si“ von dem Fanfarenzug des Carneval-Clubs Harthausen in der Wemdinger Stadtpfarrkirche. Anlass war die jährliche „Narrenmesse“ der Faschingsgesellschaft Wemdosia. Neben den Prinzenpaaren und dem Elferrat waren viele Mitglieder in ihren prächtigen Kostümen dabei. Der Chor „Donna Canta“ gestalteten den Gottesdienst mit rhythmischen Liedern mit. Für seine gereimte Predigt stieg Stadtpfarrer Wolfgang Gebert wieder auf die Kanzel.

Anfangs stellte er zur Pisa Studie fest „es mangelt meist an Grips und Bock – so kam es zu dem Bildungsschock“. Dann merkte er an: „Die Regierung hat viel zu lang geschlafen – und nicht gekannt die Paragrafen“. Und weiter: „Die Richter haben reagiert – und die Regierung hart blamiert“. „In Zukunft sollen die Subventionen nicht mehr fließen – und Fördertöpfe müssen schließen“. „Doch wurde dabei nicht bedacht – dem Ärger wird jetzt Luft gemacht“. „Die Stimmung, die ist sehr erregt – das ganze Land wird lahmgelegt“.

