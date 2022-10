Neue Fahrradständer in der Wemdinger Altstadt

Die Stadt Wemding will für Fahrradfahrer attraktiver werden. Deshalb investiert die Kommune mithilfe des Staats in zahlreiche Abstellmöglichkeiten.

Die Stadt Wemding hat nun ein weiteres Projekt umgesetzt, um die Kommune attraktiver für Radfahrer zu machen. Über ein Sonderförderprogramm für Innenstädte ist es möglich, 46 Edelstahl-Fahrradständer in der Altstadt zu montieren. Damit begann der städtische Bauhof in diesen Tagen.

Wichtig bei der Standortwahl war den Verantwortlichen laut Pressemitteilung die Beibehaltung aller vorhandenen Parkplätze in der Innenstadt sowie die Gewährung von genügend Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger beispielsweise mit Kinderwagen. Der Sonderfonds "Innenstädte beleben" habe neben den Fahrradständern auch schon hochwertige Sitzbänke, Strandkörbe oder Spielstationen im Stadtgraben finanziell gefördert, so Bürgermeister Martin Drexler. Dafür sei man dem Freistaat dankbar. Der übernimmt 80 Prozent der Kosten in Höhe von gut 16.000 Euro.

Weitere Standorte für Fahrradständer in Wemdinger Altstadt sind möglich

Das Radfahren werde bei den steigenden Energiepreisen immer wichtiger, teilt die Stadt mit. Neue geplante Standorte der Fahrradständer seien beispielsweise am Spielplatz in der Weißenbachstraße, an einer Freifläche in der Langgasse, am Eingang zur Kneippanlage, an der Bushaltestelle mit Spielplatz am Johannisgraben oder vor Einzelhandelsgeschäften wie beispielsweise in der Mangoldstraße. Gewerbetreibende in der Innenstadt, die Interesse an Fahrradständern auf öffentlichem Grund vor dem Laden haben, könnten sich bei der Stadt melden. Gemeinsam werde geprüft, ob eine Anbringung möglich ist und gefördert wird. (AZ)