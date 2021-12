Wemding

vor 56 Min.

Neue Hausarztpraxis in Wemding: Eröffnungstermin steht

Plus Nach dem Impfskandal in Wemding gibt es eine gute Nachricht. Dr. Jakob Berger wird eine Praxis eröffnen und hat sich bereits ein Datum für die Eröffnung gesetzt.

Von Wolfgang Widemann

Dr. Jakob Berger kommt bei seinem Plan, in Wemding eine neue Hausarztpraxis zu eröffnen, schneller als gedacht voran. Die Vorbereitungen laufen so gut, dass der Allgemeinmediziner wohl schon bald seine Arbeit in der Wallfahrtsstadt aufnehmen kann. Viele Patienten aus Wemding und Umgebung können somit darauf hoffen, wieder einen festen Ansprechpartner in Sachen Gesundheit zu haben.

