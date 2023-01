In Wemding gibt es jetzt eine neue Erlebnisstation für Kinder

In Wemding gibt es ein neues Freizeit-Ziel für Familien. Die Kinder-Erlebnisstation im Stadtgraben soll die Vielfalt des Unesco Geopark Ries darstellen.

Das Angebot für Familien und Kinder im Unesco Global Geopark Ries ist ein Stück reicher. Die Stadt Wemding und der Geopark Ries haben sich zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Projekt umzusetzen. Entstanden ist eine Kinder-Erlebnisstation im Stadtgraben von Wemding.

Nach der Kinderspielstation im Geotop Lindle bei Nördlingen ist die Wemdinger die zweite im Geopark Ries. Höhepunkt ist ein großes Memory mit drehbaren Spielelementen. Es lädt mit insgesamt 16 Motiven aus dem Stadtgebiet und dem gesamten Unesco Global Geopark Ries zum Outdoor-Rätselspaß ein. Dadurch soll die Vielschichtigkeit des Geoparks Ries spielerisch dargestellt werden – die Palette reicht von Ökologie über Geologie und Landschaft bis hin zu kulturellen Elementen wie historische Städte, Burgen und vieles mehr.

Die neue Kindertafel Geopark in Wemding wird umrahmt von (v. l.): Bürgermeister Martin Drexler, Heike Burkhardt (Geschäftsführerin Geopark Ries), Landrat Stefan Rößle, Judith Strohhofer (TI Wemding) und Christian Düll (ehem. Präsident Rotary Club Nördlingen). Foto: Constantin Bischoff

Eine bisher einmalige Besonderheit sind die „Klingenden Steine“, gespendet von Steinmetzmeister Matthias Wittner aus Deiningen. Dabei kommt zur Geltung, dass jedes Gestein seinen ganz eigenen Klang besitzt. Mithilfe der angebrachten Holzklangstäbe kann die Beschaffenheit der unterschiedlichen Gesteine den Kleinsten spielerisch nahegebracht werden. Wie die Klangsteine am besten funktionieren, erklärt eine Pultstele mit den beiden Geopark-Ries-Maskottchen „Suevitchen“ und „Riesitchen". „Suevitchen“ bezieht sich auf das riestypische Gestein Suevit, Riesit ist das erst im Jahr 2017 neu entdeckte Mineral des Rieskraters.

Warum zwei uralte Blöcke an der Station in Wemding liegen

Eng verbunden mit der Stadt am östlichen Kraterrand sind zwei Gesteinsblöcke, die an der Kinderstation aufgestellt wurden. Sie stammen aus einem der Wemdinger Neubaugebiete. Der während der Erschließung erfolgte Aushub enthielt beeindruckende Weißjurablöcke. Die zerrütteten Kalke der „Bunten Trümmermasse" wurden in Zusammenarbeit mit dem Kulturzirkel Wemding sorgfältig separiert, um eine spätere Platzierung im Stadtgebiet zu ermöglichen. Die „zwei uralten Brocken“, wie es auf der neuen Hinweistafel im Stadtgraben nun steht, werden den Gästen an der neuen Kinderstation genauer erklärt. Beeindruckend, dass die Trümmer vor rund 150 Millionen Jahren während des Zeitalters der Dinosaurier entstanden sind.

Ermöglicht wurde die Umsetzung der Kinder-Erlebnisstation nicht zuletzt durch eine großzügige Spende des Rotary Clubs Nördlingen zur „Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung“. Aus dieser Spende, die vom ehemaligen Präsidenten Christian Düll angeregt wurde, konnten unter anderem die beiden Pultstelen finanziert werden. „Wir bedanken uns herzlich beim Rotary Club Nördlingen. Die Spende kommt mit der Eröffnung der neuen Kinderstation in Wemding direkt unseren Familien und Kindern zugute, die in anspruchsvollen Zeiten zuletzt besonders gefordert waren“, so Landrat Stefan Rößle.

Lesen Sie dazu auch

„Dem Rotary Club war es wichtig, auch den Kindern einen Zugang zu den außergewöhnlichen geologischen Gegebenheiten unserer Umgebung zu ermöglichen“ erläuterte Düll. Die Station befindet sich im sogenannten Kreuzgraben in Wemding. Zugänglich ist dieser über einen Treppenabgang in der Mangoldstraße oder barrierefrei über den Weg an der Einmündung Katzensattelring / Langgasse. Die Station ist in der Regel jederzeit öffentlich und kostenlos zugänglich. (AZ)