Neuer Kanal soll Sturzfluten in Wemding verringern

Bei Starkregen sind in Wemding fast schon regelmäßig Keller überflutet. Nun bereitet die Stadt eine Maßnahme gegen das Flutrisiko vor.

Mit einem neuen größeren Abwasserkanal will die Stadt Wemding die Gefahr verringern, dass es in Teilen des historischen Zentrums und südöstlich davon bei Starkregen zu Überschwemmungen kommt. Nun laufen die ersten Vorbereitungen dafür an.

Das Problem trat in den vergangenen Jahren immer wieder auf: Regnet es in Wemding kräftig, drohen Hausbesitzern in der südlichen Altstadt überflutete Keller. Grund: In den Kanal, der durch diesen Bereich verläuft, fließt bei starkem Niederschlag viel Wasser aus der Siedlung östlich des Zentrums. Die Rohre können die Wassermassen dann nicht mehr fassen. Auch der Schießstattweg ist von Überschwemmungen betroffen.

Ein Entlastungskanal südlich der Wemdinger Altstadt soll die Gefahr verringern

Das Flutrisiko soll ein Entlastungskanal senken, der südlich der Altstadt im Breingässchen und in der Fuchsstraße gebaut werden soll. Die Rohre sollen einen entsprechend großen Durchmesser haben, um viel Wasser aufnehmen zu können. Bürgermeister Martin Drexler berichtete im Stadtrat, dass Ende 2021 zwei Bürgerversammlungen zu dem Thema stattfanden. Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann erklärte, es seien zwei Bauabschnitte geplant.

Der Boden auf der geplanten Kanaltrasse in Wemding wird untersucht

Wann das Projekt umgesetzt wird, steht freilich noch nicht fest. Es könnte dem Vernehmen nach noch zwei bis drei Jahre dauern. Jedoch will die Kommune schon jetzt eines sicherstellen: Bei den Bauarbeiten soll es keine bösen Überraschungen geben. Die seien im Tiefbau in Wemding durchaus möglich, so Jaumann. Die Bodenverhältnisse seien im Stadtgebiet sehr unterschiedlich. Es gebe Bereiche mit Sand und ein paar Meter weiter stoße man auf blanken Felsen. Deshalb soll auf der geplanten Kanaltrasse der Untergrund untersucht werden. Die Ratsmitglieder beauftragten damit ein Ingenieurbüro aus Ellwangen. Kosten: 17.800 Euro.

Die Fraktionssprecher Anton Eireiner (CSU/AL) und Johann Roßkopf (SPD/UWW) betonten die Bedeutung des Projekts. Dieses sei für viele Wemdinger wichtig.