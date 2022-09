Neuer Lebensraum für bedrohte Tierarten in Wemding

Eine Initiative in Wemding setzt sich für den Naturschutz ein und schafft ein Biotop am Waldrand. Es dauert nicht lange, bis sich die ersten Erfolge einstellen.

In Wemding ist ein Biotop für bedrohte Tierarten geschaffen worden. Die Aktion entstand aus einer Spendenaktion des BDKJ Weißenburg-Wemding (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) heraus

Jedes Jahr sammelt der BDKJ im Zuge der Jugendgottesdienste Gelder für den guten Zweck. Vergangenes Jahr konnte so zum Beispiel der Verein "Glühwürmchen" in Tapfheim unterstützt werden. Auch der zunehmend bedrohten Artenvielfalt wollte der Verband Aufmerksamkeit schenken. "Aus anderen erfolgreich abgeschlossenen Projekten im Bereich Naturschutz in der Umgebung entstand so die Idee, ein eigenes lokales Biotop anzulegen. Dies wollten wir vor allem durch die Schaffung von Teichen und dem Anlegen von Lesesteinhäufen erreichen", so Hauptorganisator und BDKJ-Vorsitzender Simon Strohofer.

Entscheidend war die Frage nach dem Standort

Ein grundlegender Aspekt sei die Standortwahl gewesen. Es musste ein Platz gefunden werden, an dem eine möglichst ungestörte Umgebung vorliegt. Letztendlich konnte ein sonniges Waldrandgrundstück ausfindig gemacht werden, das aufgrund seiner sumpfigen Beschaffenheit nicht landwirtschaftlich genutzt werden kann. Dank der Unterstützung der Naturschutzbehörde, des Wemdinger Umweltreferenten Johannes Vogel, des Bürgermeisters Martin Drexler sowie der Unterstützung von Jürgen Strohofer konnte das Projekt auf der Fläche im Eigentum der Stadt reibungslos umgesetzt werden.

Ein Bagger schuf innerhalb weniger Stunden eine Kulisse aus flacheren und tieferen Teichen. Somit wird sichergestellt, dass möglichst viele Amphibienarten ihren Wunschlebensraum finden können. Wurzelstöcke und Steine wurden die darauffolgenden Wochen angeliefert, um einen Unterschlupf für Tiere zu schaffen.

Initiatoren aus Wemding richten auch Appell an die Politik

"Steinhaufen sind sehr wichtig für wechselwarme Tiere wie Reptilien. Eidechsen oder Schlangen nutzen diese, um an den warmen Orten schneller auf Betriebstemperatur zu kommen", erläutert Simon Strohofer. Es habe nicht lange gedauert, ehe sich der Erfolg der Unternehmung offenbarte. Einige Gelbbauchunken – diese Art ist stark gefährdet – haben sich bereits angesiedelt. Ebenso konnten weitere bedrohte Amphibien-, Reptilien- und Insektenarten an den neu angelegten Bereichen ausfindig gemacht werden.

Aus dem Projekt heraus möchte der Vorsitzende einen Appell an die Politik richten: "Aktuell befinden wir uns im Vorkrisenmodus; eine Verschlimmerung der Arten-, Klima- und Energiekrise ist zu erwarten. Statt sich wieder Gedanken um Atomkraft zu machen und erneuerbare Energien aus angeblichen Naturschutzgründen zu blockieren, sollen wir damit anfangen, auf breiter Ebene Biotope zu schaffen und auch Teil unserer eigenen Umwelt zu machen. Somit wäre dem Ausbau der Erneuerbaren eine Grenze weniger gesetzt."

Doch auch die Taten eines jeden einzelnen seien von großer Bedeutung. "Einfach mal das Laub liegen lassen, auf insektenfreundliche Pflanzen achten, Asthäufen anlegen, Teile des Rasens in eine Wiese verwandeln und auf Fische im Teich verzichten. Das sind Dinge, die nichts kosten, aber einen großen Effekt haben", so Simon Strohofer. Auch in Zukunft will er nicht vergessen, sich beim Thema Nachhaltigkeit in die Verantwortung zu nehmen. Somit sei das Thema Schöpfung mit diesem Projekt nicht beendet, sondern wird gerade erst begonnen. (AZ)