Wemding

18:00 Uhr

Neues Baugebiet in Wemding nimmt Konturen an

So sieht der Planentwurf für das neue Baugebiet "Birket IVa" in Wemding aus. Neben Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sind auch Mehrfamilienhäuser vorgesehen.

Plus Die Stadt Wemding will ein neues Wohngebiet erschließen. In Absprache mit Interessierten wird ein Planentwurf gefertigt.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Wemding entwickelt zusammen mit potenziellen Häuslebauern ein neues Wohngebiet. Nun fand eine Info-Veranstaltung statt. Bei dieser wurden die Eckpunkte für den Bebauungsplan "Birket IVa" besprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen