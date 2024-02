Neues Feuerwehrhaus: Der letzte große Auftrag ist vergeben

Plus In Wemding geht das neue Feuerwehrhaus seiner Vollendung entgegen. Im Stadtrat ist dazu eine gute Nachricht zu hören.

Zum x-ten Mal hat der Stadtrat in Wemding jetzt Beschlüsse zum neuen Feuerwehrhaus gefasst, das gerade gebaut wird. Und doch war es am Dienstagabend ein besonderer Moment: Das Gremium vergab unter anderem den letzten großen Auftrag für das Projekt. Damit verbunden war eine gute Nachricht.

Das Feuerwehrhaus ist für die Stadt ein Riesen-Vorhaben. Die Baukosten sind auf rund acht Millionen Euro veranschlagt. Trotz der zwischenzeitlichen Explosion der Preise auf dem Bausektor blieben die Ausgaben bisher im Rahmen. Dies sei weiterhin der Fall, verkündete Bürgermeister Martin Drexler angesichts der Summen, die zu hören waren.