Wemding/Nördlingen

15:00 Uhr

Corona-Impfung in Wemding vorgetäuscht: "Patient" muss Geldstrafe zahlen

Plus Das Amtsgericht Nördlingen verurteilt Personen, die im vorigen Jahr mit einem Hausarzt und Impfbetrüger in Wemding gemeinsame Sache gemacht haben.

Von Wolfgang Widemann

Es war Ende Juli 2021, als der 36-Jährige bei seinem Hausarzt in Wemding vorstellig wurde, um die zweite Corona-Schutzimpfung zu bekommen. Gerne habe er den Termin nicht wahrgenommen, schließlich sei es ihm nach der ersten Spritze im Frühjahr zuvor einen halben Tag lang richtig schlecht gegangen: "Da lag ich im Bett." Beim neuerlichen Impftermin habe der Mediziner ihm unvermittelt ein Angebot gemacht. Der Nordschwabe hatte auch nichts dagegen, dass der Arzt ihm die Immunisierung im Impfpass bescheinigte, obwohl er keine Spritze gesetzt hatte. Der Patient ließ sich darauf ein: "Ich dachte: Er ist mein Hausarzt und wird schon wissen, was er tut." Weil dies in der Praxis in der Wallfahrtsstadt bis Oktober im Vorjahr offenbar regelmäßig passierte, entwickelte sich daraus ein Impfskandal, der bundesweit Aufmerksamkeit erregte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen