Wemding/Nördlingen

vor 52 Min.

Familienausflug aus ganz Bayern zur Scheinimpfung nach Wemding

Eine ganze Familie ließ sich Corona-Impfungen bescheinigen, die so nie stattgefunden haben. Dafür reisten sie aus München und Neumarkt in der Oberpfalz an.

Plus Erneut geht es vor dem Amtsgericht Nördlingen um gefälschte Impfausweise. Diesmal ist eine Familie angeklagt, die sich manipulierte Dokumente besorgte.

Von Celine Theiss

Drei reisten aus Neumarkt in der Oberpfalz an, zwei aus München. Im Jahr 2021 legten die Familienmitglieder mehr als hundert Kilometer zurück, um nach Wemding zu fahren. Doch sie machten dort nicht etwa Urlaub. Ihr Ziel war die Praxis eines Hausarztes, der vermeintliche Corona-Impfungen angeboten hatte. Er stellte den fünf Familienmitgliedern jeweils einen neuen Impfpass aus, der Impfungen gegen das Coronavirus bescheinigte, die niemals stattgefunden hatten. Doch weit sind sie damit nicht gekommen, denn der Betrug des Hausarztes flog auf – und mit ihm auch seine Patienten. Es folgten zahlreiche Strafbefehle wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und eine ganze Reihe von Verhandlungen vor dem Amtsgericht Nördlingen. So auch dieser Fall.

