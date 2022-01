Wemding/Nördlingen

Frau verspritzt Weihwasser in fremdem Garten in Wemding

Plus Eine Frau hat unrechtmäßig das Grundstück einer Familie in Wemding betreten. Eine turbulente Verhandlung im Amtsgericht Nördlingen.

Von Viktoria Gerg

100 Euro Schulden, Hausfriedensbruch und Weihwasser im Garten, all das beschäftigt das Amtsgericht Nördlingen in einem Fall in dieser Woche. Es ist eine Frau angeklagt, die sich unrechtmäßig Zugang zu einem Grundstück verschafft haben soll. Sie berichtet allerdings, dass sie mit dem Hauseigentürmer in Wemding verabredet gewesen sei. Die 66-Jährige wittert eine Verschwörung gegen sie und das nicht zum ersten Mal.

