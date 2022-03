Wemding/Nördlingen

vor 28 Min.

Corona-Impfbetrug bei Hausarzt in Wemding: Erste Strafbefehle für Patienten

Nach den offensichtlichen Betrügereien bei Corona-Impfungen in einer Wemdinger Hausarztpraxis werden nun die ersten Kunden des Mediziners von der Justiz belangt.

Plus Nach dem Corona-Impfskandal in Wemding stehen die ersten Verfahren gegen Kunden des Arztes vor dem Abschluss. Was die Beschuldigten nun erwartet.

Von Wolfgang Widemann

Rund ein halbes Jahr, nachdem die Corona-Impfbetrügereien eines Wemdinger Hausarztes aufgeflogen sind, gibt es nun erste juristische Konsequenzen für Beteiligte. Das Amtsgericht Nördlingen hat eine Reihe von Strafbefehlen gegen Personen erlassen, die sich von dem Mediziner Impfungen bescheinigen ließen, die wissentlich gar nicht stattfanden.

