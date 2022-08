Wemding/Nördlingen

18:00 Uhr

Mann wird nach diebischen Nachtschichten in Wemdinger Firma verurteilt

Plus Ein Arbeiter "bedient" sich in der Nachtschicht in einem Wemdinger Unternehmen. Das Amtsgericht Nördlingen verurteilt nun den Dieb.

Von Wolfgang Widemann

Jedes Mal, wenn er Nachtschicht hatte, verlud der Mitarbeiter einer Firma in Wemding per Gabelstapler eine ganze Palette voll mit Blechen in einen Kastenwagen. Mit diesem ging es gleich weiter nach Tschechien. Dort verkaufte der 41-Jährige die Diebesware. Das Fehlen des Metalls fiel in dem Unternehmen natürlich auf. Am fünften Tag flog der Täter auf - und landete nun vor dem Amtsgericht Nördlingen.

