Wemding/Nördlingen

13.07.2022

Prozesse gegen Impfbetrug-"Kunden" von Wemdinger Hausarzt starten

Plus Ein Arzt in Wemding hat viele Corona-Impfungen bescheinigt, die gar nicht stattfanden. Frauen und Männer, die sich darauf einließen, stehen nun vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Zahlreiche Frauen und Männer haben sich vor rund einem Jahr dazu hinreißen lassen, sich von einem Hausarzt in Wemding eine oder gleich zwei Corona-Impfungen bescheinigen zu lassen - obwohl diese gar nicht stattfanden. Der mutmaßliche Impfbetrüger im weißen Kittel flog im September 2021 auf. In der Folge stieß die Kripo bei ihren Ermittlungen auch auf eine ganze Reihe der "Kunden", die mit dem Mediziner anscheinend gemeinsame Sache gemacht hatten. Am Amtsgericht Nördlingen werden nun zahlreiche Fälle juristisch aufgearbeitet.

