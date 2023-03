Wemding/Nördlingen

06:00 Uhr

Rentner lehrt Polizistin das Fürchten und wird vom Gericht hart bestraft

Plus Ein Mann geht in Wemding eine Polizistin, die privat unterwegs ist, derart an, dass die Frau es mit der Angst zu tun bekommt. Er bekommt eine saftige Strafe.

Eigentlich wollte sie nur die Katzen einer Bekannten füttern, die verreist war. Bei dieser Gelegenheit sah sich die Frau in Wemding plötzlich mit einer höchst unangenehmen Situation konfrontiert. Ein Mann aus der Nachbarschaft regte sich fürchterlich darüber auf, dass die 43-Jährige ihr Auto in der Einfahrt stehen hatte. Der Rentner ließ sich sogar zu tätlichen Angriffen hinreißen. Vom Amtsgericht Nördlingen bekam er dafür nun eine saftige Strafe.

