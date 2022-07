Verriet ein Polizist die Razzia gegen mögliche Impfbetrüger?

Plus Bei Prozessen im Rahmen des Wemdinger Corona-Impfskandals kommt ein neuer Verdacht auf. Ein Ehepaar wehrt sich gegen Vorwürfe und die Kripo nennt Details.

Im Rahmen des Wemdinger Corona-Impfskandals stand die Polizei in einer groß angelegten Durchsuchungsaktion im Januar 2022 bei rund 100 Personen in der Region und weit darüber hinaus vor der Wohnungstür. Die Frauen und Männer waren ins Visier der Justiz geraten. Sie sollen mit dem Hausarzt, der im Frühjahr und Sommer 2021 offenbar massenweise Impfungen vortäuschte, gemeinsame Sache gemacht haben. Nun gibt es einen Verdacht: Möglicherweise erfuhr eine Reihe von Beschuldigten durch eine "undichte Stelle" bei der Polizei von der anstehenden Razzia.