Größte Fußwallfahrt nach Maria Brünnlein findet wieder statt

Viele Pilger machen sich am 19. Juni in Oberhausen auf den Weg nach Wemding. Diese Informationen sind wichtig.

Auch vor frommen Wallfahrern schreckte Corona nicht zurück. Nach zweijähriger Zwangspause formieren sich die Oberhausener Wallfahrer im benachbarten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag, 19. Juni, wieder zur größten Fußwallfahrt zur Basilika Maria Brünnlein in Wemding. Die Route führt quer durch die Monheimer Alb. Die inzwischen 45. Auflage steht unter dem Motto: "Auf dem Weg".

Damit diese Strecke über rund 40 Kilometer problemlos zurückgelegt werden kann, muss sich auch die Logistik in der Organisation neu aufstellen. Deshalb bitten die Organisatoren die Wallfahrer, sich aus Planungsgründen bereits jetzt anzumelden. Zum Ablauf gibt es auch einige Änderungen. Die Morgenandacht entfällt, dafür erteilt Oberhausens Pfarrer Serge Senzedi um 2.15 Uhr am Ortseingang von Bertoldsheim nahe der Donaubrücke den Pilgersegen.

Die bisherigen Liederbücher haben ausgedient. Die Organisatoren haben ein neues Werk zusammengestellt, das zum Stückpreis von sieben Euro während der Wallfahrt verkauft wird. Die Jugend unter den Pilgern hat sich bereit erklärt, eine Jugendetappe mit Liedern und Texten zu gestalten. Außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Erinnerungsbändchen. Im Einsatz sind die Oberhausener Feuerwehr zur Verkehrssicherung, das Rote Kreuz und der Fuhrpark einer Schreinerei.

Anmeldungen zur Fußwallfahrt zur Basilika Maria Brünnlein sind bereits jetzt erwünscht

Die Lkw transportieren Tische, Bänke, Essen und Getränke. Die werden an den beiden Rastplätzen in Daiting und im Wald vor Lommersheim gereicht. Planmäßig zelebriert die Wallfahrermesse der Neuburger Stadtpfarrer Herbert Kohler in Maria Brünnlein gegen 11.10 Uhr. Anmeldungen, die so schnell wie möglich vorgenommen werden sollen, nehmen Artur Burgard, Telefon 08431/44758, und die Schreinerei Pettmesser, Telefon 08431/5365060, entgegen. Pilger aus den Orten entlang der Strecke können sich dem Pilgerzug anschließen.

Der Zeitplan zur Fußwallfahrt am 19. Juni: 2.15 Uhr Pilgersegen am Ortseingang Bertoldsheim gegenüber Donaustaustufe, 2.30 Uhr Abmarsch, 3.30 Uhr Neuhausen, 4.15 Uhr Gansheim, 5.15 bis 6 Uhr Daiting am Sportheim (erste Rast), 6.35 Uhr Hochfeld, 7.25 Uhr Itzing, 8.15 bis 8.30 Uhr Feldkreuz vor Fünfstetten (Fürbitten), 9.30 bis 10.05 Uhr Wald vor Lommersheim (zweite Rast), 10.25 Uhr Lommersheim, 11.10 Uhr Wallfahrtsgottesdienst in Wemding, 14 Uhr Nachmittagsandacht. (AZ)